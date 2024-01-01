Jersey poundundan Honduras lempirasına

Reel döviz kuru ile JEP → HNL çevirin

1.000 jep
30.989,60 hnl

1.00000 JEP = 30.98960 HNL

07:17 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8547151.0732589.09771.453451.653190.94901518.3285
1 GBP1.1699811.25565104.241.700461.934151.1103321.4435
1 USD0.931750.7964183.01671.354251.540360.8842517.0776
1 INR0.01122360.009593250.012045810.0163130.01855480.01065150.205713

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Jersey poundundan Honduras lempirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JEP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HNL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JEP → HNL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jersey poundu için en iyi döviz çiftleri

JEP → USD

JEP → EUR

JEP → GBP

JEP → INR

JEP → JPY

JEP → RUB

JEP → AUD

JEP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jersey poundu / Honduras Lempirası
1 JEP30.98960 HNL
5 JEP154.94800 HNL
10 JEP309.89600 HNL
20 JEP619.79200 HNL
50 JEP1549.48000 HNL
100 JEP3098.96000 HNL
250 JEP7747.40000 HNL
500 JEP15494.80000 HNL
1000 JEP30989.60000 HNL
2000 JEP61979.20000 HNL
5000 JEP154948.00000 HNL
10000 JEP309896.00000 HNL
Çevrim kurları Honduras Lempirası / Jersey poundu
1 HNL0.03227 JEP
5 HNL0.16134 JEP
10 HNL0.32269 JEP
20 HNL0.64538 JEP
50 HNL1.61345 JEP
100 HNL3.22689 JEP
250 HNL8.06723 JEP
500 HNL16.13445 JEP
1000 HNL32.26890 JEP
2000 HNL64.53780 JEP
5000 HNL161.34450 JEP
10000 HNL322.68900 JEP