bin Honduras lempirasından Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile HNL → JEP çevirin

1.000 hnl
31,95 jep

1.00000 HNL = 0.03195 JEP

10:47 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.865151.0973591.43391.491191.656750.962818.831
1 GBP1.1558711.26835105.6821.723561.914921.1128721.7654
1 USD0.91130.788426183.32251.35891.509780.877417.1604
1 INR0.01093690.009462340.012001610.01630890.01811970.01053020.205952

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Honduras lempirasından Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HNL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HNL → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Honduras lempirası için en iyi döviz çiftleri

HNL → USD

HNL → EUR

HNL → GBP

HNL → INR

HNL → JPY

HNL → RUB

HNL → AUD

HNL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Honduras Lempirası / Jersey poundu
1 HNL0.03195 JEP
5 HNL0.15975 JEP
10 HNL0.31950 JEP
20 HNL0.63899 JEP
50 HNL1.59748 JEP
100 HNL3.19497 JEP
250 HNL7.98742 JEP
500 HNL15.97485 JEP
1000 HNL31.94970 JEP
2000 HNL63.89940 JEP
5000 HNL159.74850 JEP
10000 HNL319.49700 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Honduras Lempirası
1 JEP31.29920 HNL
5 JEP156.49600 HNL
10 JEP312.99200 HNL
20 JEP625.98400 HNL
50 JEP1564.96000 HNL
100 JEP3129.92000 HNL
250 JEP7824.80000 HNL
500 JEP15649.60000 HNL
1000 JEP31299.20000 HNL
2000 JEP62598.40000 HNL
5000 JEP156496.00000 HNL
10000 JEP312992.00000 HNL