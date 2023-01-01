جنيه جيرزي إلى بير إثيوبي

تحويل JEP إلى ETB بسعر الصرف الحقيقي

1000 jep
70939.90 etb

1.00000 JEP = 70.93990 ETB

Mid-market exchange rate at 20:57
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86751.095691.30181.492041.658490.9644518.8227
1 GBP1.1527411.26295105.2481.719951.911821.1117621.6979
1 USD0.912750.791797183.3351.361851.513780.8802517.1803
1 INR0.01095270.009501370.011999810.01634190.01816490.01056280.206159

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جيرزي إلى بير إثيوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JEP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ETB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JEP الحالي إلى ETB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جيرسي / البر الإثيوبي
1 JEP70.93990 ETB
5 JEP354.69950 ETB
10 JEP709.39900 ETB
20 JEP1418.79800 ETB
50 JEP3546.99500 ETB
100 JEP7093.99000 ETB
250 JEP17734.97500 ETB
500 JEP35469.95000 ETB
1000 JEP70939.90000 ETB
2000 JEP141879.80000 ETB
5000 JEP354699.50000 ETB
10000 JEP709399.00000 ETB
معدلات التحويل البر الإثيوبي / جنيه جيرسي
1 ETB0.01410 JEP
5 ETB0.07048 JEP
10 ETB0.14096 JEP
20 ETB0.28193 JEP
50 ETB0.70482 JEP
100 ETB1.40964 JEP
250 ETB3.52410 JEP
500 ETB7.04820 JEP
1000 ETB14.09640 JEP
2000 ETB28.19280 JEP
5000 ETB70.48200 JEP
10000 ETB140.96400 JEP