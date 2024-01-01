Jersey poundundan Etiyopya birrine

Reel döviz kuru ile JEP → ETB çevirin

1.000 jep
71.099,40 etb

1.00000 JEP = 71.09940 ETB

07:14 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8544751.0733589.10321.453581.653470.94881518.3319
1 GBP1.1703111.25615104.2781.701141.935071.1104121.4539
1 USD0.931650.796083183.01411.354251.540480.8839517.0791
1 INR0.01122290.009589740.012046110.01631350.01855680.01064820.205737

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Jersey poundundan Etiyopya birrine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JEP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ETB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JEP → ETB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jersey poundu için en iyi döviz çiftleri

JEP → USD

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JEP → GBP

JEP → INR

JEP → JPY

JEP → RUB

JEP → AUD

JEP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jersey poundu / Etiyopya Birri
1 JEP71.09940 ETB
5 JEP355.49700 ETB
10 JEP710.99400 ETB
20 JEP1421.98800 ETB
50 JEP3554.97000 ETB
100 JEP7109.94000 ETB
250 JEP17774.85000 ETB
500 JEP35549.70000 ETB
1000 JEP71099.40000 ETB
2000 JEP142198.80000 ETB
5000 JEP355497.00000 ETB
10000 JEP710994.00000 ETB
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Jersey poundu
1 ETB0.01406 JEP
5 ETB0.07032 JEP
10 ETB0.14065 JEP
20 ETB0.28130 JEP
50 ETB0.70324 JEP
100 ETB1.40648 JEP
250 ETB3.51620 JEP
500 ETB7.03240 JEP
1000 ETB14.06480 JEP
2000 ETB28.12960 JEP
5000 ETB70.32400 JEP
10000 ETB140.64800 JEP