bin Etiyopya birrinden Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile ETB → JEP çevirin

1,000Br ETB = 0,006496£ JEP

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ETB → JEP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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JEP
1 ETB → JEPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00660,0071
Düşük0,00630,0062
Ortalama0,00640,0066
Değişim0.40%-8.00%
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1 ETB → JEP istatistikleri

ETB → JEP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0066, en düşük 0,0063 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0064 oldu. ETB → JEP kurundaki değişiklik 0.40 değerindeydi.

ETB → JEP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0071, en düşük 0,0062 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0066 oldu. ETB → JEP kurundaki değişiklik -8.00 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiETB - JEP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Etiyopya birrinden Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ETB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ETB → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Etiyopya birri için en iyi döviz çiftleri

ETB → USD

ETB → EUR

ETB → GBP

ETB → INR

ETB → JPY

ETB → RUB

ETB → AUD

ETB → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Jersey poundu
1 ETB0,00650 JEP
5 ETB0,03248 JEP
10 ETB0,06496 JEP
20 ETB0,12992 JEP
50 ETB0,32481 JEP
100 ETB0,64962 JEP
250 ETB1,62405 JEP
500 ETB3,24810 JEP
1000 ETB6,49620 JEP
2000 ETB12,99240 JEP
5000 ETB32,48100 JEP
10000 ETB64,96200 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Etiyopya Birri
1 JEP153,93600 ETB
5 JEP769,68000 ETB
10 JEP1.539,36000 ETB
20 JEP3.078,72000 ETB
50 JEP7.696,80000 ETB
100 JEP15.393,60000 ETB
250 JEP38.484,00000 ETB
500 JEP76.968,00000 ETB
1000 JEP153.936,00000 ETB
2000 JEP307.872,00000 ETB
5000 JEP769.680,00000 ETB
10000 JEP1.539.360,00000 ETB