1 جنيه جيرزي إلى بير إثيوبي

تحويل JEP إلى ETB بسعر الصرف الحقيقي

١ jep
٦٧٫٩١ etb

1.00000 JEP = 67.90500 ETB

متوسط سعر صرف السوق عند 20:59
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JEP إلى ETB مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JEP → 0 ETB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87091.059488.09971.453071.677860.945719.3206
1GBP1.1482411.21645101.161.668481.926591.0858922.1848
1USD0.94390.822064183.161.37161.583780.892718.2373
1INR0.01135080.009885330.01202510.01649350.0190450.01073470.219304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جيرزي إلى بير إثيوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JEP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ETB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JEP الحالي إلى ETB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for جنيه جيرسي

JEP إلى USD

JEP إلى EUR

JEP إلى GBP

JEP إلى INR

JEP إلى JPY

JEP إلى RUB

JEP إلى AUD

JEP إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جيرسي / البر الإثيوبي
1 JEP67.90500 ETB
5 JEP339.52500 ETB
10 JEP679.05000 ETB
20 JEP1358.10000 ETB
50 JEP3395.25000 ETB
100 JEP6790.50000 ETB
250 JEP16976.25000 ETB
500 JEP33952.50000 ETB
1000 JEP67905.00000 ETB
2000 JEP135810.00000 ETB
5000 JEP339525.00000 ETB
10000 JEP679050.00000 ETB
معدلات التحويل البر الإثيوبي / جنيه جيرسي
1 ETB0.01473 JEP
5 ETB0.07363 JEP
10 ETB0.14727 JEP
20 ETB0.29453 JEP
50 ETB0.73633 JEP
100 ETB1.47265 JEP
250 ETB3.68162 JEP
500 ETB7.36325 JEP
1000 ETB14.72650 JEP
2000 ETB29.45300 JEP
5000 ETB73.63250 JEP
10000 ETB147.26500 JEP