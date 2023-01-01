جنيه مانكس إلى روبية موريشية

تحويل IMP إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

1000 imp
55752 mur

1.00000 IMP = 55.75200 MUR

Mid-market exchange rate at 20:46
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86751.095791.31021.492231.658140.964418.8219
1 GBP1.1527411.26305105.2561.720151.91141.111721.6967
1 USD0.912650.791734183.3351.36191.513320.880217.178
1 INR0.01095170.009500620.011999810.01634250.01815940.01056220.206132

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مانكس إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IMP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IMP الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جزيرة مان / Mauritian Rupee
1 IMP55.75200 MUR
5 IMP278.76000 MUR
10 IMP557.52000 MUR
20 IMP1115.04000 MUR
50 IMP2787.60000 MUR
100 IMP5575.20000 MUR
250 IMP13938.00000 MUR
500 IMP27876.00000 MUR
1000 IMP55752.00000 MUR
2000 IMP111504.00000 MUR
5000 IMP278760.00000 MUR
10000 IMP557520.00000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / جنيه جزيرة مان
1 MUR0.01794 IMP
5 MUR0.08968 IMP
10 MUR0.17937 IMP
20 MUR0.35873 IMP
50 MUR0.89683 IMP
100 MUR1.79366 IMP
250 MUR4.48415 IMP
500 MUR8.96830 IMP
1000 MUR17.93660 IMP
2000 MUR35.87320 IMP
5000 MUR89.68300 IMP
10000 MUR179.36600 IMP