20 روبية موريشية إلى جنيه مانكس

تحويل MUR إلى IMP بسعر الصرف الحقيقي

20 mur
0.34 imp

1.00000 MUR = 0.01705 IMP

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10.7902950.92261.5324519.11181.3561.344182.8394
1 GBP1.2653511.167471.9390924.18311.715811.70076104.821
1 EUR1.083950.85655511.661120.71621.469841.4569489.7938
1 AUD0.652550.5157070.602011112.47140.8848580.87709254.0569

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى جنيه مانكس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IMP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى IMP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupees

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / جنيه جزيرة مان
1 MUR0.01705 IMP
5 MUR0.08526 IMP
10 MUR0.17052 IMP
20 MUR0.34105 IMP
50 MUR0.85262 IMP
100 MUR1.70524 IMP
250 MUR4.26310 IMP
500 MUR8.52620 IMP
1000 MUR17.05240 IMP
2000 MUR34.10480 IMP
5000 MUR85.26200 IMP
10000 MUR170.52400 IMP
معدلات التحويل جنيه جزيرة مان / Mauritian Rupee
1 IMP58.64290 MUR
5 IMP293.21450 MUR
10 IMP586.42900 MUR
20 IMP1172.85800 MUR
50 IMP2932.14500 MUR
100 IMP5864.29000 MUR
250 IMP14660.72500 MUR
500 IMP29321.45000 MUR
1000 IMP58642.90000 MUR
2000 IMP117285.80000 MUR
5000 IMP293214.50000 MUR
10000 IMP586429.00000 MUR