جنيه مانكس إلى ليو مولدوفي

تحويل IMP إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ imp
٢٢٬٤٤٤٫٤٠ mdl

1.00000 IMP = 22.44440 MDL

Mid-market exchange rate at 20:45
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86751.095791.31021.492181.658020.964418.8239
1 GBP1.1527411.26305105.2561.720081.911251.111721.6989
1 USD0.912650.791734183.3351.361851.51320.880217.1798
1 INR0.01095170.009500620.011999810.01634190.01815810.01056220.206153

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مانكس إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IMP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IMP الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جزيرة مان / مولدوفى Leu
1 IMP22.44440 MDL
5 IMP112.22200 MDL
10 IMP224.44400 MDL
20 IMP448.88800 MDL
50 IMP1122.22000 MDL
100 IMP2244.44000 MDL
250 IMP5611.10000 MDL
500 IMP11222.20000 MDL
1000 IMP22444.40000 MDL
2000 IMP44888.80000 MDL
5000 IMP112222.00000 MDL
10000 IMP224444.00000 MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / جنيه جزيرة مان
1 MDL0.04455 IMP
5 MDL0.22277 IMP
10 MDL0.44555 IMP
20 MDL0.89109 IMP
50 MDL2.22773 IMP
100 MDL4.45546 IMP
250 MDL11.13865 IMP
500 MDL22.27730 IMP
1000 MDL44.55460 IMP
2000 MDL89.10920 IMP
5000 MDL222.77300 IMP
10000 MDL445.54600 IMP