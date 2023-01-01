جنيه مانكس إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل IMP إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

1000 imp
127690 cve

1.00000 IMP = 127.69000 CVE

Mid-market exchange rate at 20:39
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86751.095691.31281.492371.658120.964418.8202
1 GBP1.1527411.26305105.2691.720461.911541.111721.6967
1 USD0.912750.791734183.3451.362151.513430.8802517.178
1 INR0.01095140.009499480.011998310.01634350.01815860.01056150.206107

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مانكس إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IMP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IMP الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جزيرة مان / اسكودو الرأس الأخضر
1 IMP127.69000 CVE
5 IMP638.45000 CVE
10 IMP1276.90000 CVE
20 IMP2553.80000 CVE
50 IMP6384.50000 CVE
100 IMP12769.00000 CVE
250 IMP31922.50000 CVE
500 IMP63845.00000 CVE
1000 IMP127690.00000 CVE
2000 IMP255380.00000 CVE
5000 IMP638450.00000 CVE
10000 IMP1276900.00000 CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / جنيه جزيرة مان
1 CVE0.00783 IMP
5 CVE0.03916 IMP
10 CVE0.07831 IMP
20 CVE0.15663 IMP
50 CVE0.39157 IMP
100 CVE0.78315 IMP
250 CVE1.95787 IMP
500 CVE3.91574 IMP
1000 CVE7.83149 IMP
2000 CVE15.66298 IMP
5000 CVE39.15745 IMP
10000 CVE78.31490 IMP