كونا كرواتية إلى دولار فيجي

تحويل HRK إلى FJD بسعر الصرف الحقيقي

1000 hrk
322.55 fjd

1.00000 HRK = 0.32255 FJD

متوسط سعر صرف السوق عند 13:54 UTC
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HRK إلى FJD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HRK → 0 FJD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867851.0647588.53611.438741.663670.9639518.3263
1GBP1.1522711.2268102.0111.657711.916881.1107321.1154
1USD0.939150.815129183.1521.351251.56250.9053517.2118
1INR0.01129480.009802880.012026210.01625040.01879090.01088790.206992

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كونا كرواتية إلى دولار فيجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HRK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FJD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى FJD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Croatian Kuna / دولار فيجي
1 HRK0.32255 FJD
5 HRK1.61274 FJD
10 HRK3.22549 FJD
20 HRK6.45098 FJD
50 HRK16.12745 FJD
100 HRK32.25490 FJD
250 HRK80.63725 FJD
500 HRK161.27450 FJD
1000 HRK322.54900 FJD
2000 HRK645.09800 FJD
5000 HRK1612.74500 FJD
10000 HRK3225.49000 FJD
معدلات التحويل دولار فيجي / Croatian Kuna
1 FJD3.10031 HRK
5 FJD15.50155 HRK
10 FJD31.00310 HRK
20 FJD62.00620 HRK
50 FJD155.01550 HRK
100 FJD310.03100 HRK
250 FJD775.07750 HRK
500 FJD1550.15500 HRK
1000 FJD3100.31000 HRK
2000 FJD6200.62000 HRK
5000 FJD15501.55000 HRK
10000 FJD31003.10000 HRK