Hırvat kunasından Fiji dolarına

Reel döviz kuru ile HRK → FJD çevirin

1.000 hrk
323,21 fjd

1.00000 HRK = 0.32321 FJD

05:33 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine avroyu kabul etti.
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Popüler para birimleri

 USDCADSGDEURAUDGBPNZDZAR
1 USD11.354151.347450.93181.540710.7955771.6432519.0549
1 CAD0.73847110.9950520.6881021.137770.587511.2134914.0715
1 SGD0.7421431.0049710.6915231.143430.5904311.2195314.1415
1 EUR1.07321.453271.4460811.653490.8538151.7635420.4497

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Hırvat kunasından Fiji dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HRK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak FJD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HRK → FJD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Hırvat kunası için en iyi döviz çiftleri

HRK → USD

HRK → CAD

HRK → SGD

HRK → EUR

HRK → AUD

HRK → GBP

HRK → NZD

HRK → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Fiji Doları
1 HRK0.32321 FJD
5 HRK1.61604 FJD
10 HRK3.23208 FJD
20 HRK6.46416 FJD
50 HRK16.16040 FJD
100 HRK32.32080 FJD
250 HRK80.80200 FJD
500 HRK161.60400 FJD
1000 HRK323.20800 FJD
2000 HRK646.41600 FJD
5000 HRK1616.04000 FJD
10000 HRK3232.08000 FJD
Çevrim kurları Fiji Doları / Hırvat Kunası
1 FJD3.09399 HRK
5 FJD15.46995 HRK
10 FJD30.93990 HRK
20 FJD61.87980 HRK
50 FJD154.69950 HRK
100 FJD309.39900 HRK
250 FJD773.49750 HRK
500 FJD1546.99500 HRK
1000 FJD3093.99000 HRK
2000 FJD6187.98000 HRK
5000 FJD15469.95000 HRK
10000 FJD30939.90000 HRK