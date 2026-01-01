لمبيرة هندوراسية إلى روبية إندونيسية

حوّل HNL إلى IDR بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
L1 HNL = 663.7 IDR

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تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من HNL إلى IDR،

يستخدم مخططنا التفاعلي من HNL إلى IDR متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من HNL إلى IDR اليوم

HNLIDR
1 HNL663.68 IDR
5 HNL3,318.38 IDR
10 HNL6,636.76 IDR
20 HNL13,273.52 IDR
50 HNL33,183.80 IDR
100 HNL66,367.60 IDR
250 HNL165,919 IDR
500 HNL331,838 IDR
1000 HNL663,676 IDR
2000 HNL1,327,352 IDR
5000 HNL3,318,380 IDR
10000 HNL6,636,760 IDR
IDRHNL
1 IDR0.00 HNL
5 IDR0.01 HNL
10 IDR0.02 HNL
20 IDR0.03 HNL
50 IDR0.08 HNL
100 IDR0.15 HNL
250 IDR0.38 HNL
500 IDR0.75 HNL
1000 IDR1.51 HNL
2000 IDR3.01 HNL
5000 IDR7.53 HNL
10000 IDR15.07 HNL

الأسئلة الشائعة