الدولار الغياني إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل GYD إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

1000 gyd
32.40 ttd

1.00000 GYD = 0.03240 TTD

متوسط سعر صرف السوق عند 13:16 UTC
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GYD إلى TTD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GYD → 0 TTD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.0643588.48811.437141.662270.9637518.3052
1GBP1.1527411.22685101.9981.656551.916051.1109521.1
1USD0.939550.815096183.13821.350251.561770.905517.1985
1INR0.01130090.00980410.012028210.0162410.01878520.01089150.206866

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الدولار الغياني إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GYD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GYD الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار غياني / دولار ترينيداد وتوباغو
1 GYD0.03240 TTD
5 GYD0.16198 TTD
10 GYD0.32397 TTD
20 GYD0.64793 TTD
50 GYD1.61984 TTD
100 GYD3.23967 TTD
250 GYD8.09918 TTD
500 GYD16.19835 TTD
1000 GYD32.39670 TTD
2000 GYD64.79340 TTD
5000 GYD161.98350 TTD
10000 GYD323.96700 TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / دولار غياني
1 TTD30.86730 GYD
5 TTD154.33650 GYD
10 TTD308.67300 GYD
20 TTD617.34600 GYD
50 TTD1543.36500 GYD
100 TTD3086.73000 GYD
250 TTD7716.82500 GYD
500 TTD15433.65000 GYD
1000 TTD30867.30000 GYD
2000 TTD61734.60000 GYD
5000 TTD154336.50000 GYD
10000 TTD308673.00000 GYD