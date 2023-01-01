الدولار الغياني إلى ليرة لبنانية

تحويل GYD إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

1000 gyd
71779.90 lbp

1.00000 GYD = 71.77990 LBP

متوسط سعر صرف السوق عند 12:28 UTC
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GYD إلى LBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GYD → 0 LBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.064388.4831.436591.662190.9635518.2816
1GBP1.1528711.22715102.0221.656411.916521.1108521.0789
1USD0.939550.814896183.13731.34981.561770.905417.1771
1INR0.01130160.009801810.012028310.01623580.01878540.01089040.206611

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الدولار الغياني إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GYD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GYD الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار غياني / جنيه لبناني
1 GYD71.77990 LBP
5 GYD358.89950 LBP
10 GYD717.79900 LBP
20 GYD1435.59800 LBP
50 GYD3588.99500 LBP
100 GYD7177.99000 LBP
250 GYD17944.97500 LBP
500 GYD35889.95000 LBP
1000 GYD71779.90000 LBP
2000 GYD143559.80000 LBP
5000 GYD358899.50000 LBP
10000 GYD717799.00000 LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / دولار غياني
1 LBP0.01393 GYD
5 LBP0.06966 GYD
10 LBP0.13931 GYD
20 LBP0.27863 GYD
50 LBP0.69657 GYD
100 LBP1.39315 GYD
250 LBP3.48287 GYD
500 LBP6.96575 GYD
1000 LBP13.93150 GYD
2000 LBP27.86300 GYD
5000 LBP69.65750 GYD
10000 LBP139.31500 GYD