كتزال غواتيمالي إلى روبية إندونيسية

حوّل GTQ إلى IDR بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
Q1 GTQ = 2,339 IDR

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تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

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  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من GTQ إلى IDR،

يستخدم مخططنا التفاعلي من GTQ إلى IDR متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من GTQ إلى IDR اليوم

GTQIDR
1 GTQ2,339.43 IDR
5 GTQ11,697.15 IDR
10 GTQ23,394.30 IDR
20 GTQ46,788.60 IDR
50 GTQ116,971.50 IDR
100 GTQ233,943.00 IDR
250 GTQ584,857.50 IDR
500 GTQ1,169,715 IDR
1000 GTQ2,339,430 IDR
2000 GTQ4,678,860 IDR
5000 GTQ11,697,150 IDR
10000 GTQ23,394,300 IDR
IDRGTQ
1 IDR0.00 GTQ
5 IDR0.00 GTQ
10 IDR0.00 GTQ
20 IDR0.01 GTQ
50 IDR0.02 GTQ
100 IDR0.04 GTQ
250 IDR0.11 GTQ
500 IDR0.21 GTQ
1000 IDR0.43 GTQ
2000 IDR0.85 GTQ
5000 IDR2.14 GTQ
10000 IDR4.27 GTQ

الأسئلة الشائعة

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