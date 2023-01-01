كتزال غواتيمالي إلى روبية إندونيسية

تحويل GTQ إلى IDR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gtq
١٬٩٥٤٬٨٦٠ idr

1.00000 GTQ = 1954.86000 IDR

متوسط سعر صرف السوق عند 12:53 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

GTQ إلى IDR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GTQ → 0 IDR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867551.063788.44951.437011.662290.962718.3163
1GBP1.1526711.22605101.9491.656331.9161.1096821.1118
1USD0.94010.815627183.15271.350951.562740.9050517.2194
1INR0.01130590.009808790.012026110.01624660.01879370.01088420.207082

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كتزال غواتيمالي إلى روبية إندونيسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GTQ في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IDR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GTQ الحالي إلى IDR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكيتزال الغواتيمالي

GTQ إلى USD

GTQ إلى EUR

GTQ إلى GBP

GTQ إلى INR

GTQ إلى JPY

GTQ إلى RUB

GTQ إلى AUD

GTQ إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / الروبية الإندونيسية
1 GTQ1954.86000 IDR
5 GTQ9774.30000 IDR
10 GTQ19548.60000 IDR
20 GTQ39097.20000 IDR
50 GTQ97743.00000 IDR
100 GTQ195486.00000 IDR
250 GTQ488715.00000 IDR
500 GTQ977430.00000 IDR
1000 GTQ1954860.00000 IDR
2000 GTQ3909720.00000 IDR
5000 GTQ9774300.00000 IDR
10000 GTQ19548600.00000 IDR
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / Guatemalan Quetzal
1 IDR0.00051 GTQ
5 IDR0.00256 GTQ
10 IDR0.00512 GTQ
20 IDR0.01023 GTQ
50 IDR0.02558 GTQ
100 IDR0.05115 GTQ
250 IDR0.12789 GTQ
500 IDR0.25577 GTQ
1000 IDR0.51154 GTQ
2000 IDR1.02309 GTQ
5000 IDR2.55773 GTQ
10000 IDR5.11545 GTQ