دالاسي غامبي إلى روبية باكستانية

تحويل GMD إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

1000 gmd
4527.66 pkr

1.00000 GMD = 4.52766 PKR

متوسط سعر صرف السوق عند 12:27 UTC
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GMD إلى PKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GMD → 0 PKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.063288.4011.437181.663070.9631518.3172
1GBP1.1529411.2258101.9211.656981.917411.1104521.1186
1USD0.940550.815794183.14621.351751.564210.905917.2284
1INR0.01131210.009811560.01202710.01625750.01881280.01089530.207206

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دالاسي غامبي إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GMD الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الدلاسي الغامبي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Gambian Dalasi / Pakistani Rupee
1 GMD4.52766 PKR
5 GMD22.63830 PKR
10 GMD45.27660 PKR
20 GMD90.55320 PKR
50 GMD226.38300 PKR
100 GMD452.76600 PKR
250 GMD1131.91500 PKR
500 GMD2263.83000 PKR
1000 GMD4527.66000 PKR
2000 GMD9055.32000 PKR
5000 GMD22638.30000 PKR
10000 GMD45276.60000 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / Gambian Dalasi
1 PKR0.22087 GMD
5 PKR1.10433 GMD
10 PKR2.20865 GMD
20 PKR4.41730 GMD
50 PKR11.04325 GMD
100 PKR22.08650 GMD
250 PKR55.21625 GMD
500 PKR110.43250 GMD
1000 PKR220.86500 GMD
2000 PKR441.73000 GMD
5000 PKR1104.32500 GMD
10000 PKR2208.65000 GMD