10 آلاف روبية باكستانية إلى دالاسي غامبي

تحويل PKR إلى GMD بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ pkr
٢٬٣٥٩٫٢٥ gmd

1.00000 PKR = 0.23592 GMD

Mid-market exchange rate at 03:28
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أعلى العملات

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1USD10.9317583.1380.8082443.6731.365553.751628.4341
1EUR1.07325189.22790.867453.942051.465584.026430.5169
1INR0.01202820.011207310.009721720.04417960.01642510.0451250.342011
1GBP1.237251.1528102.86214.544421.689534.6416735.1801

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى دالاسي غامبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى GMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Pakistani Rupee / Gambian Dalasi
1 PKR0.23592 GMD
5 PKR1.17962 GMD
10 PKR2.35925 GMD
20 PKR4.71850 GMD
50 PKR11.79625 GMD
100 PKR23.59250 GMD
250 PKR58.98125 GMD
500 PKR117.96250 GMD
1000 PKR235.92500 GMD
2000 PKR471.85000 GMD
5000 PKR1179.62500 GMD
10000 PKR2359.25000 GMD
معدلات التحويل Gambian Dalasi / Pakistani Rupee
1 GMD4.23863 PKR
5 GMD21.19315 PKR
10 GMD42.38630 PKR
20 GMD84.77260 PKR
50 GMD211.93150 PKR
100 GMD423.86300 PKR
250 GMD1059.65750 PKR
500 GMD2119.31500 PKR
1000 GMD4238.63000 PKR
2000 GMD8477.26000 PKR
5000 GMD21193.15000 PKR
10000 GMD42386.30000 PKR