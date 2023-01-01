دالاسي غامبي إلى دولار جامايكي

تحويل GMD إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gmd
٢٬٣٩٤٫٥٨ jmd

1.00000 GMD = 2.39458 JMD

متوسط سعر صرف السوق عند 12:24 UTC
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GMD إلى JMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GMD → 0 JMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867551.063388.41831.436941.663490.9628518.2872
1GBP1.1526711.2256101.9141.656281.91741.1098521.0785
1USD0.940450.815927183.15461.35141.564460.905517.1985
1INR0.01130990.009812170.012025810.01625170.01881380.01088940.206826

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دالاسي غامبي إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GMD الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الدلاسي الغامبي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Gambian Dalasi / دولار جامايكي
1 GMD2.39458 JMD
5 GMD11.97290 JMD
10 GMD23.94580 JMD
20 GMD47.89160 JMD
50 GMD119.72900 JMD
100 GMD239.45800 JMD
250 GMD598.64500 JMD
500 GMD1197.29000 JMD
1000 GMD2394.58000 JMD
2000 GMD4789.16000 JMD
5000 GMD11972.90000 JMD
10000 GMD23945.80000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / Gambian Dalasi
1 JMD0.41761 GMD
5 JMD2.08805 GMD
10 JMD4.17609 GMD
20 JMD8.35218 GMD
50 JMD20.88045 GMD
100 JMD41.76090 GMD
250 JMD104.40225 GMD
500 JMD208.80450 GMD
1000 JMD417.60900 GMD
2000 JMD835.21800 GMD
5000 JMD2088.04500 GMD
10000 JMD4176.09000 GMD