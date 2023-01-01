جنيه جبل طارق إلى شلن تنزاني

تحويل GIP إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gip
٣٬٠٨٨٬٦٧٠ tzs

1.00000 GIP = 3088.67000 TZS

متوسط سعر صرف السوق عند 12:5 UTC
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GIP إلى TZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GIP → 0 TZS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.063388.38021.436681.66180.963118.2462
1GBP1.1528711.2259101.8951.656371.915921.1103321.0364
1USD0.94050.815727183.11881.351151.562870.905617.16
1INR0.01131470.009813990.01203110.01625560.01880280.01089520.206451

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جبل طارق إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GIP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GIP الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جبل طارق / الشلن التنزاني
1 GIP3088.67000 TZS
5 GIP15443.35000 TZS
10 GIP30886.70000 TZS
20 GIP61773.40000 TZS
50 GIP154433.50000 TZS
100 GIP308867.00000 TZS
250 GIP772167.50000 TZS
500 GIP1544335.00000 TZS
1000 GIP3088670.00000 TZS
2000 GIP6177340.00000 TZS
5000 GIP15443350.00000 TZS
10000 GIP30886700.00000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / جنيه جبل طارق
1 TZS0.00032 GIP
5 TZS0.00162 GIP
10 TZS0.00324 GIP
20 TZS0.00648 GIP
50 TZS0.01619 GIP
100 TZS0.03238 GIP
250 TZS0.08094 GIP
500 TZS0.16188 GIP
1000 TZS0.32376 GIP
2000 TZS0.64753 GIP
5000 TZS1.61882 GIP
10000 TZS3.23764 GIP