جنيه جبل طارق إلى رينغيت ماليزي

تحويل GIP إلى MYR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gip
٥٬٧٨٤٫٦٢ myr

1.00000 GIP = 5.78462 MYR

متوسط سعر صرف السوق عند 12:5 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

GIP إلى MYR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GIP → 0 MYR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.063488.37241.436761.661690.96318.241
1GBP1.1531411.22625101.9061.656791.916171.1104721.0345
1USD0.94040.815494183.10361.35111.562620.905617.1535
1INR0.01131580.009812990.012033210.0162580.01880330.01089720.206411

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جبل طارق إلى رينغيت ماليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GIP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MYR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GIP الحالي إلى MYR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for باوند جبل طارق

GIP إلى USD

GIP إلى EUR

GIP إلى GBP

GIP إلى INR

GIP إلى JPY

GIP إلى RUB

GIP إلى AUD

GIP إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل جنيه جبل طارق / رينغيت ماليزي
1 GIP5.78462 MYR
5 GIP28.92310 MYR
10 GIP57.84620 MYR
20 GIP115.69240 MYR
50 GIP289.23100 MYR
100 GIP578.46200 MYR
250 GIP1446.15500 MYR
500 GIP2892.31000 MYR
1000 GIP5784.62000 MYR
2000 GIP11569.24000 MYR
5000 GIP28923.10000 MYR
10000 GIP57846.20000 MYR
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / جنيه جبل طارق
1 MYR0.17287 GIP
5 MYR0.86436 GIP
10 MYR1.72872 GIP
20 MYR3.45744 GIP
50 MYR8.64360 GIP
100 MYR17.28720 GIP
250 MYR43.21800 GIP
500 MYR86.43600 GIP
1000 MYR172.87200 GIP
2000 MYR345.74400 GIP
5000 MYR864.36000 GIP
10000 MYR1728.72000 GIP