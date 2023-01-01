جنيه جبل طارق إلى درهم مغربي

تحويل GIP إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

1000 gip
12684.50 mad

1.00000 GIP = 12.68450 MAD

متوسط سعر صرف السوق عند 12:10 UTC
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GIP إلى MAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GIP → 0 MAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.063488.36941.436651.661690.962818.2448
1GBP1.1533411.22655101.9271.657071.916631.1104321.0439
1USD0.94040.815295183.10081.3511.562620.905317.157
1INR0.01131610.009810920.012033610.01625740.01880390.0108940.20646

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جبل طارق إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GIP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GIP الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جبل طارق / الدرهم المغربي
1 GIP12.68450 MAD
5 GIP63.42250 MAD
10 GIP126.84500 MAD
20 GIP253.69000 MAD
50 GIP634.22500 MAD
100 GIP1268.45000 MAD
250 GIP3171.12500 MAD
500 GIP6342.25000 MAD
1000 GIP12684.50000 MAD
2000 GIP25369.00000 MAD
5000 GIP63422.50000 MAD
10000 GIP126845.00000 MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / جنيه جبل طارق
1 MAD0.07884 GIP
5 MAD0.39418 GIP
10 MAD0.78836 GIP
20 MAD1.57673 GIP
50 MAD3.94183 GIP
100 MAD7.88365 GIP
250 MAD19.70913 GIP
500 MAD39.41825 GIP
1000 MAD78.83650 GIP
2000 MAD157.67300 GIP
5000 MAD394.18250 GIP
10000 MAD788.36500 GIP