Cebelitarık lirasından Fas dirhemine

Reel döviz kuru ile GIP → MAD çevirin

1.000 gip
12.668,30 mad

1.00000 GIP = 12.66830 MAD

03:49 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853591.0725589.02781.452721.654020.9497618.3365
1 GBP1.1715211.25655104.3011.701931.937771.1126721.4822
1 USD0.932350.79583183.00571.354451.542140.885517.0962
1 INR0.01123250.009587650.012047410.01631760.01857870.01066790.205964

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Cebelitarık lirasından Fas dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GIP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GIP → MAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cebelitarık lirası için en iyi döviz çiftleri

GIP → USD

GIP → EUR

GIP → GBP

GIP → INR

GIP → JPY

GIP → RUB

GIP → AUD

GIP → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cebelitarık Lirası / Fas Dirhemi
1 GIP12.66830 MAD
5 GIP63.34150 MAD
10 GIP126.68300 MAD
20 GIP253.36600 MAD
50 GIP633.41500 MAD
100 GIP1266.83000 MAD
250 GIP3167.07500 MAD
500 GIP6334.15000 MAD
1000 GIP12668.30000 MAD
2000 GIP25336.60000 MAD
5000 GIP63341.50000 MAD
10000 GIP126683.00000 MAD
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Cebelitarık Lirası
1 MAD0.07894 GIP
5 MAD0.39469 GIP
10 MAD0.78937 GIP
20 MAD1.57875 GIP
50 MAD3.94687 GIP
100 MAD7.89373 GIP
250 MAD19.73433 GIP
500 MAD39.46865 GIP
1000 MAD78.93730 GIP
2000 MAD157.87460 GIP
5000 MAD394.68650 GIP
10000 MAD789.37300 GIP