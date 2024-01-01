5.000 Fas dirheminden Cebelitarık lirasına
Reel döviz kuru ile MAD → GIP çevirin
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|1 MAD → GIP
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0794
|0,0798
|Düşük
|0,0782
|0,0782
|Ortalama
|0,0787
|0,0790
|Değişim
|-0.42%
|-0.75%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 MAD → GIP istatistikleri
MAD → GIP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0794, en düşük 0,0782 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0787 oldu. MAD → GIP kurundaki değişiklik -0.42 değerindeydi.
MAD → GIP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0798, en düşük 0,0782 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0790 oldu. MAD → GIP kurundaki değişiklik -0.75 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Fas dirheminden Cebelitarık lirasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GIP seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → GIP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Cebelitarık Lirası / Fas Dirhemi
|1 GIP
|12,70710 MAD
|5 GIP
|63,53550 MAD
|10 GIP
|127,07100 MAD
|20 GIP
|254,14200 MAD
|50 GIP
|635,35500 MAD
|100 GIP
|1.270,71000 MAD
|250 GIP
|3.176,77500 MAD
|500 GIP
|6.353,55000 MAD
|1000 GIP
|12.707,10000 MAD
|2000 GIP
|25.414,20000 MAD
|5000 GIP
|63.535,50000 MAD
|10000 GIP
|127.071,00000 MAD