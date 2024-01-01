10 bin Fas dirheminden Cebelitarık lirasına

Reel döviz kuru ile MAD → GIP çevirin

10.000 mad
786,96 gip

1,000د.م. MAD = 0,07870£ GIP

13:08 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

Loading

1 MAD → GIPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,07940,0798
Düşük0,07820,0782
Ortalama0,07870,0790
Değişim-0.42%-0.75%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 MAD → GIP istatistikleri

MAD → GIP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0794, en düşük 0,0782 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0787 oldu. MAD → GIP kurundaki değişiklik -0.42 değerindeydi.

MAD → GIP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0798, en düşük 0,0782 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0790 oldu. MAD → GIP kurundaki değişiklik -0.75 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,9930,7820,9271,3821,5291,33818,197
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,279777,65311,1861,7671,9561,71123,275
1 EUR1,079655,9640,84411,4911,651,44319,633

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Fas dirheminden Cebelitarık lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GIP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → GIP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Cebelitarık Lirası
1 MAD0,07870 GIP
5 MAD0,39348 GIP
10 MAD0,78696 GIP
20 MAD1,57392 GIP
50 MAD3,93481 GIP
100 MAD7,86961 GIP
250 MAD19,67403 GIP
500 MAD39,34805 GIP
1000 MAD78,69610 GIP
2000 MAD157,39220 GIP
5000 MAD393,48050 GIP
10000 MAD786,96100 GIP
Çevrim kurları Cebelitarık Lirası / Fas Dirhemi
1 GIP12,70710 MAD
5 GIP63,53550 MAD
10 GIP127,07100 MAD
20 GIP254,14200 MAD
50 GIP635,35500 MAD
100 GIP1.270,71000 MAD
250 GIP3.176,77500 MAD
500 GIP6.353,55000 MAD
1000 GIP12.707,10000 MAD
2000 GIP25.414,20000 MAD
5000 GIP63.535,50000 MAD
10000 GIP127.071,00000 MAD