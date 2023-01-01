جنيه جبل طارق إلى دينار أردني

تحويل GIP إلى JOD بسعر الصرف الحقيقي

1000 gip
874.197 jod

1.00000 GIP = 0.87420 JOD

متوسط سعر صرف السوق عند 12:8 UTC
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GIP إلى JOD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GIP → 0 JOD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.0634588.37111.436721.661640.962818.2395
1GBP1.1532711.2265101.921.6571.916411.1103721.0361
1USD0.940350.815328183.09851.3511.56250.9053517.1513
1INR0.01131590.009811590.012033910.01625780.0188030.01089490.206397

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جبل طارق إلى دينار أردني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GIP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JOD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GIP الحالي إلى JOD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جبل طارق / الدينار الأردني
1 GIP0.87420 JOD
5 GIP4.37099 JOD
10 GIP8.74197 JOD
20 GIP17.48394 JOD
50 GIP43.70985 JOD
100 GIP87.41970 JOD
250 GIP218.54925 JOD
500 GIP437.09850 JOD
1000 GIP874.19700 JOD
2000 GIP1748.39400 JOD
5000 GIP4370.98500 JOD
10000 GIP8741.97000 JOD
معدلات التحويل الدينار الأردني / جنيه جبل طارق
1 JOD1.14391 GIP
5 JOD5.71955 GIP
10 JOD11.43910 GIP
20 JOD22.87820 GIP
50 JOD57.19550 GIP
100 JOD114.39100 GIP
250 JOD285.97750 GIP
500 JOD571.95500 GIP
1000 JOD1143.91000 GIP
2000 JOD2287.82000 GIP
5000 JOD5719.55000 GIP
10000 JOD11439.10000 GIP