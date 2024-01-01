Cebelitarık lirasından Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile GIP → JOD çevirin

1.000 gip
891,082 jod

1.00000 GIP = 0.89108 JOD

03:47 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853571.0725589.03071.452611.653770.9497718.3363
1 GBP1.1715511.25655104.3041.701811.937481.112721.482
1 USD0.932350.79583183.00841.354351.54190.885517.096
1 INR0.01123210.009587340.01204710.01631580.01857520.01066760.205955

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Cebelitarık lirasından Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GIP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GIP → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cebelitarık lirası için en iyi döviz çiftleri

GIP → USD

GIP → EUR

GIP → GBP

GIP → INR

GIP → JPY

GIP → RUB

GIP → AUD

GIP → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cebelitarık Lirası / Ürdün Dinarı
1 GIP0.89108 JOD
5 GIP4.45541 JOD
10 GIP8.91082 JOD
20 GIP17.82164 JOD
50 GIP44.55410 JOD
100 GIP89.10820 JOD
250 GIP222.77050 JOD
500 GIP445.54100 JOD
1000 GIP891.08200 JOD
2000 GIP1782.16400 JOD
5000 GIP4455.41000 JOD
10000 GIP8910.82000 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Cebelitarık Lirası
1 JOD1.12223 GIP
5 JOD5.61115 GIP
10 JOD11.22230 GIP
20 JOD22.44460 GIP
50 JOD56.11150 GIP
100 JOD112.22300 GIP
250 JOD280.55750 GIP
500 JOD561.11500 GIP
1000 JOD1122.23000 GIP
2000 JOD2244.46000 GIP
5000 JOD5611.15000 GIP
10000 JOD11222.30000 GIP