5 Cebelitarık lirasından Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile GIP → JOD çevirin

5 gip
4,413 jod

1,000 GIP = 0,8826 JOD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Cebelitarık lirasından Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GIP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GIP → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cebelitarık lirası için en iyi döviz çiftleri

GIP → USD

GIP → EUR

GIP → GBP

GIP → INR

GIP → JPY

GIP → RUB

GIP → AUD

GIP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cebelitarık Lirası / Ürdün Dinarı
1 GIP0,88264 JOD
5 GIP4,41322 JOD
10 GIP8,82643 JOD
20 GIP17,65286 JOD
50 GIP44,13215 JOD
100 GIP88,26430 JOD
250 GIP220,66075 JOD
500 GIP441,32150 JOD
1000 GIP882,64300 JOD
2000 GIP1.765,28600 JOD
5000 GIP4.413,21500 JOD
10000 GIP8.826,43000 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Cebelitarık Lirası
1 JOD1,13296 GIP
5 JOD5,66480 GIP
10 JOD11,32960 GIP
20 JOD22,65920 GIP
50 JOD56,64800 GIP
100 JOD113,29600 GIP
250 JOD283,24000 GIP
500 JOD566,48000 GIP
1000 JOD1.132,96000 GIP
2000 JOD2.265,92000 GIP
5000 JOD5.664,80000 GIP
10000 JOD11.329,60000 GIP