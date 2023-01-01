جنيه جبل طارق إلى جنيه جيرزي

تحويل GIP إلى JEP بسعر الصرف الحقيقي

1000 gip
999.14 jep

1.00000 GIP = 0.99914 JEP

Mid-market exchange rate at 20:32
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86751.095491.29611.492431.658440.964418.8042
1 GBP1.1527411.26275105.2441.720431.911811.111721.677
1 USD0.91290.791922183.3451.362451.5140.880417.1665
1 INR0.01095340.009501740.011998310.01634710.01816550.01056330.205969

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جبل طارق إلى جنيه جيرزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GIP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JEP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GIP الحالي إلى JEP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for باوند جبل طارق

GIP إلى USD

GIP إلى EUR

GIP إلى GBP

GIP إلى INR

GIP إلى JPY

GIP إلى RUB

GIP إلى AUD

GIP إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل جنيه جبل طارق / جنيه جيرسي
1 GIP0.99914 JEP
5 GIP4.99571 JEP
10 GIP9.99143 JEP
20 GIP19.98286 JEP
50 GIP49.95715 JEP
100 GIP99.91430 JEP
250 GIP249.78575 JEP
500 GIP499.57150 JEP
1000 GIP999.14300 JEP
2000 GIP1998.28600 JEP
5000 GIP4995.71500 JEP
10000 GIP9991.43000 JEP
معدلات التحويل جنيه جيرسي / جنيه جبل طارق
1 JEP1.00086 GIP
5 JEP5.00430 GIP
10 JEP10.00860 GIP
20 JEP20.01720 GIP
50 JEP50.04300 GIP
100 JEP100.08600 GIP
250 JEP250.21500 GIP
500 JEP500.43000 GIP
1000 JEP1000.86000 GIP
2000 JEP2001.72000 GIP
5000 JEP5004.30000 GIP
10000 JEP10008.60000 GIP