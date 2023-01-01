جنيه جبل طارق إلى دينار بحريني

تحويل GIP إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gip
٤٦٤٫٦٩١ bhd

1.00000 GIP = 0.46469 BHD

متوسط سعر صرف السوق عند 12:4 UTC
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GIP إلى BHD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GIP → 0 BHD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.063388.34641.436841.661670.962918.2277
1GBP1.1530711.22605101.8691.656761.9161.1102921.0177
1USD0.940450.815627183.0871.35131.562740.905617.1426
1INR0.01131910.009816550.012035610.01626370.01880850.01089940.206321

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جبل طارق إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GIP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GIP الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جبل طارق / Bahraini Dinar
1 GIP0.46469 BHD
5 GIP2.32346 BHD
10 GIP4.64691 BHD
20 GIP9.29382 BHD
50 GIP23.23455 BHD
100 GIP46.46910 BHD
250 GIP116.17275 BHD
500 GIP232.34550 BHD
1000 GIP464.69100 BHD
2000 GIP929.38200 BHD
5000 GIP2323.45500 BHD
10000 GIP4646.91000 BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / جنيه جبل طارق
1 BHD2.15197 GIP
5 BHD10.75985 GIP
10 BHD21.51970 GIP
20 BHD43.03940 GIP
50 BHD107.59850 GIP
100 BHD215.19700 GIP
250 BHD537.99250 GIP
500 BHD1075.98500 GIP
1000 BHD2151.97000 GIP
2000 BHD4303.94000 GIP
5000 BHD10759.85000 GIP
10000 BHD21519.70000 GIP