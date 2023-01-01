سيدي غاني إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل GHS إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ghs
٣٣٩٫٤٩ ils

1.00000 GHS = 0.33949 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 11:53 UTC
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GHS إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GHS → 0 ILS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.06488.3931.437521.661590.962918.2015
1GBP1.1533411.22715101.9471.657941.916371.1105520.9925
1USD0.939850.814896183.07611.351051.561650.90517.1067
1INR0.01131310.009809030.012037210.01626280.01879780.01089360.205916

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سيدي غاني إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GHS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GHS الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for سيدي الغاني

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Ghanaian Cedi / Israeli New Sheqel
1 GHS0.33949 ILS
5 GHS1.69746 ILS
10 GHS3.39492 ILS
20 GHS6.78984 ILS
50 GHS16.97460 ILS
100 GHS33.94920 ILS
250 GHS84.87300 ILS
500 GHS169.74600 ILS
1000 GHS339.49200 ILS
2000 GHS678.98400 ILS
5000 GHS1697.46000 ILS
10000 GHS3394.92000 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Ghanaian Cedi
1 ILS2.94558 GHS
5 ILS14.72790 GHS
10 ILS29.45580 GHS
20 ILS58.91160 GHS
50 ILS147.27900 GHS
100 ILS294.55800 GHS
250 ILS736.39500 GHS
500 ILS1472.79000 GHS
1000 ILS2945.58000 GHS
2000 ILS5891.16000 GHS
5000 ILS14727.90000 GHS
10000 ILS29455.80000 GHS