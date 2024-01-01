20 سيدي غاني إلى كونا كرواتية

تحويل GHS إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

20 ghs
11.34 hrk

1.00000 GHS = 0.56709 HRK

Mid-market exchange rate at 21:58
تتبع سعر الصرف
On 1 January 2023 Croatia adopted the euro, replacing Croatian kuna (HRK) as its currency.
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8539151.082189.7011.461591.648660.9533918.5231
1 GBP1.1710811.26715105.0411.711541.93061.1164921.6907
1 USD0.924150.789173182.89531.35071.523580.8810517.1177
1 INR0.01114810.009520110.012063410.0162940.01837950.01062850.206498

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سيدي غاني إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GHS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GHS الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Ghanaian Cedi / Croatian Kuna
1 GHS0.56709 HRK
5 GHS2.83547 HRK
10 GHS5.67094 HRK
20 GHS11.34188 HRK
50 GHS28.35470 HRK
100 GHS56.70940 HRK
250 GHS141.77350 HRK
500 GHS283.54700 HRK
1000 GHS567.09400 HRK
2000 GHS1134.18800 HRK
5000 GHS2835.47000 HRK
10000 GHS5670.94000 HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / Ghanaian Cedi
1 HRK1.76338 GHS
5 HRK8.81690 GHS
10 HRK17.63380 GHS
20 HRK35.26760 GHS
50 HRK88.16900 GHS
100 HRK176.33800 GHS
250 HRK440.84500 GHS
500 HRK881.69000 GHS
1000 HRK1763.38000 GHS
2000 HRK3526.76000 GHS
5000 HRK8816.90000 GHS
10000 HRK17633.80000 GHS