ألف جنيه جيرنزي إلى ريال عماني

تحويل GGP إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

1,000 ggp
487.840 omr

1.00000 GGP = 0.48784 OMR

Mid-market exchange rate at 21:59
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8539151.082189.7011.461591.648660.9533918.5231
1 GBP1.1710811.26715105.0411.711541.93061.1164921.6907
1 USD0.924150.789173182.89531.35071.523580.8810517.1177
1 INR0.01114810.009520110.012063410.0162940.01837950.01062850.206498

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جيرنزي إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GGP الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for جنيه غيرنسي

GGP إلى USD

GGP إلى EUR

GGP إلى GBP

GGP إلى INR

GGP إلى JPY

GGP إلى RUB

GGP إلى AUD

GGP إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل جنيه غيرنسي / الريال العماني
1 GGP0.48784 OMR
5 GGP2.43920 OMR
10 GGP4.87840 OMR
20 GGP9.75680 OMR
50 GGP24.39200 OMR
100 GGP48.78400 OMR
250 GGP121.96000 OMR
500 GGP243.92000 OMR
1000 GGP487.84000 OMR
2000 GGP975.68000 OMR
5000 GGP2439.20000 OMR
10000 GGP4878.40000 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / جنيه غيرنسي
1 OMR2.04985 GGP
5 OMR10.24925 GGP
10 OMR20.49850 GGP
20 OMR40.99700 GGP
50 OMR102.49250 GGP
100 OMR204.98500 GGP
250 OMR512.46250 GGP
500 OMR1024.92500 GGP
1000 OMR2049.85000 GGP
2000 OMR4099.70000 GGP
5000 OMR10249.25000 GGP
10000 OMR20498.50000 GGP