جنيه جيرنزي إلى أوقية موريتانية

تحويل GGP إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

1000 ggp
49999.20 mru

1.00000 GGP = 49.99920 MRU

Mid-market exchange rate at 20:24
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.867451.0952591.28361.492331.658090.9643518.7976
1 GBP1.152811.26255105.2271.720291.911361.1117121.6689
1 USD0.913050.792048183.3451.362551.513890.880517.1628
1 INR0.01095490.009503240.011998310.01634830.01816410.01056450.205925

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جيرنزي إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GGP الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for جنيه غيرنسي

GGP إلى USD

GGP إلى EUR

GGP إلى GBP

GGP إلى INR

GGP إلى JPY

GGP إلى RUB

GGP إلى AUD

GGP إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل جنيه غيرنسي / Mauritanian Ouguiya
1 GGP49.99920 MRU
5 GGP249.99600 MRU
10 GGP499.99200 MRU
20 GGP999.98400 MRU
50 GGP2499.96000 MRU
100 GGP4999.92000 MRU
250 GGP12499.80000 MRU
500 GGP24999.60000 MRU
1000 GGP49999.20000 MRU
2000 GGP99998.40000 MRU
5000 GGP249996.00000 MRU
10000 GGP499992.00000 MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / جنيه غيرنسي
1 MRU0.02000 GGP
5 MRU0.10000 GGP
10 MRU0.20000 GGP
20 MRU0.40001 GGP
50 MRU1.00001 GGP
100 MRU2.00003 GGP
250 MRU5.00007 GGP
500 MRU10.00015 GGP
1000 MRU20.00030 GGP
2000 MRU40.00060 GGP
5000 MRU100.00150 GGP
10000 MRU200.00300 GGP