جنيه جيرنزي إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل GGP إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

1000 ggp
4682.25 ils

1.00000 GGP = 4.68225 ILS

Mid-market exchange rate at 20:21
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86741.095291.27941.492261.658010.964318.7968
1 GBP1.1528711.2626105.2311.720361.911441.1117121.6699
1 USD0.913050.792016183.3451.362551.513890.880517.1629
1 INR0.01095540.009502870.011998310.01634830.01816410.01056450.205926

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جيرنزي إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GGP الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه غيرنسي / Israeli New Sheqel
1 GGP4.68225 ILS
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10 GGP46.82250 ILS
20 GGP93.64500 ILS
50 GGP234.11250 ILS
100 GGP468.22500 ILS
250 GGP1170.56250 ILS
500 GGP2341.12500 ILS
1000 GGP4682.25000 ILS
2000 GGP9364.50000 ILS
5000 GGP23411.25000 ILS
10000 GGP46822.50000 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / جنيه غيرنسي
1 ILS0.21357 GGP
5 ILS1.06787 GGP
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20 ILS4.27146 GGP
50 ILS10.67865 GGP
100 ILS21.35730 GGP
250 ILS53.39325 GGP
500 ILS106.78650 GGP
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10000 ILS2135.73000 GGP