جنيه جيرنزي إلى كونا كرواتية

تحويل GGP إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ggp
٨٬٨٩١٫٣٥ hrk

1.00000 GGP = 8.89135 HRK

Mid-market exchange rate at 20:21
تتبع سعر الصرف
On 1 January 2023 Croatia adopted the euro, replacing Croatian kuna (HRK) as its currency.
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86741.095291.27941.492261.658010.964318.7968
1 GBP1.1528711.2626105.2311.720361.911441.1117121.6699
1 USD0.913050.792016183.3451.362551.513890.880517.1629
1 INR0.01095540.009502870.011998310.01634830.01816410.01056450.205926

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جيرنزي إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GGP الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه غيرنسي / Croatian Kuna
1 GGP8.89135 HRK
5 GGP44.45675 HRK
10 GGP88.91350 HRK
20 GGP177.82700 HRK
50 GGP444.56750 HRK
100 GGP889.13500 HRK
250 GGP2222.83750 HRK
500 GGP4445.67500 HRK
1000 GGP8891.35000 HRK
2000 GGP17782.70000 HRK
5000 GGP44456.75000 HRK
10000 GGP88913.50000 HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / جنيه غيرنسي
1 HRK0.11247 GGP
5 HRK0.56234 GGP
10 HRK1.12469 GGP
20 HRK2.24938 GGP
50 HRK5.62345 GGP
100 HRK11.24690 GGP
250 HRK28.11725 GGP
500 HRK56.23450 GGP
1000 HRK112.46900 GGP
2000 HRK224.93800 GGP
5000 HRK562.34500 GGP
10000 HRK1124.69000 GGP