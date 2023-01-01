جنيه جزر فوكلاند إلى روبية إندونيسية

تحويل FKP إلى IDR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ fkp
١٨٬٩٥٢٬٨٠٠ idr

1.00000 FKP = 18952.80000 IDR

متوسط سعر صرف السوق عند 7:53 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

FKP إلى IDR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FKP → 0 IDR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.868451.0646588.41791.438081.66170.964318.1832
1GBP1.1514811.2257101.7931.655611.913061.1103720.9337
1USD0.93930.81586183.04881.350751.560790.905717.079
1INR0.01130990.009823870.012041110.01626450.01879370.01090560.20565

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جزر فوكلاند إلى روبية إندونيسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FKP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IDR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FKP الحالي إلى IDR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for جزر فوكلاند جنيه

FKP إلى USD

FKP إلى EUR

FKP إلى GBP

FKP إلى INR

FKP إلى JPY

FKP إلى RUB

FKP إلى AUD

FKP إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل جنيه جزر فوكلاند / الروبية الإندونيسية
1 FKP18952.80000 IDR
5 FKP94764.00000 IDR
10 FKP189528.00000 IDR
20 FKP379056.00000 IDR
50 FKP947640.00000 IDR
100 FKP1895280.00000 IDR
250 FKP4738200.00000 IDR
500 FKP9476400.00000 IDR
1000 FKP18952800.00000 IDR
2000 FKP37905600.00000 IDR
5000 FKP94764000.00000 IDR
10000 FKP189528000.00000 IDR
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / جنيه جزر فوكلاند
1 IDR0.00005 FKP
5 IDR0.00026 FKP
10 IDR0.00053 FKP
20 IDR0.00106 FKP
50 IDR0.00264 FKP
100 IDR0.00528 FKP
250 IDR0.01319 FKP
500 IDR0.02638 FKP
1000 IDR0.05276 FKP
2000 IDR0.10553 FKP
5000 IDR0.26381 FKP
10000 IDR0.52763 FKP