جنيه جزر فوكلاند إلى فرنك سويسري

تحويل FKP إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

1000 fkp
1117.07 chf

1.00000 FKP = 1.11707 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 11:4 UTC
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FKP إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FKP → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.868451.064488.38971.437791.661180.964518.1862
1GBP1.1514811.22565101.781.655611.912841.110620.9413
1USD0.93950.815894183.04181.35081.560670.906217.0859
1INR0.01131350.00982510.012042110.01626650.01879380.01091260.205751

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جزر فوكلاند إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FKP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FKP الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جزر فوكلاند / الفرنك السويسري
1 FKP1.11707 CHF
5 FKP5.58535 CHF
10 FKP11.17070 CHF
20 FKP22.34140 CHF
50 FKP55.85350 CHF
100 FKP111.70700 CHF
250 FKP279.26750 CHF
500 FKP558.53500 CHF
1000 FKP1117.07000 CHF
2000 FKP2234.14000 CHF
5000 FKP5585.35000 CHF
10000 FKP11170.70000 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / جنيه جزر فوكلاند
1 CHF0.89520 FKP
5 CHF4.47598 FKP
10 CHF8.95197 FKP
20 CHF17.90394 FKP
50 CHF44.75985 FKP
100 CHF89.51970 FKP
250 CHF223.79925 FKP
500 CHF447.59850 FKP
1000 CHF895.19700 FKP
2000 CHF1790.39400 FKP
5000 CHF4475.98500 FKP
10000 CHF8951.97000 FKP