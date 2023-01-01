دولار فيجي إلى هريفنا أوكرانية

تحويل FJD إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ fjd
١٦٬١١٠٫٣٠ uah

1.00000 FJD = 16.11030 UAH

متوسط سعر صرف السوق عند 11:0 UTC
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FJD إلى UAH مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FJD → 0 UAH
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.868151.0647588.40481.43811.661340.964618.1856
1GBP1.1518711.22615101.8061.65611.913171.111120.9423
1USD0.939150.815561183.02871.350651.560310.905917.0797
1INR0.01131160.009822640.01204410.01626730.01879240.01091070.205708

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار فيجي إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FJD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Fijian dollar

FJD إلى USD

FJD إلى ZAR

FJD إلى AUD

FJD إلى EUR

FJD إلى SGD

FJD إلى INR

FJD إلى GBP

FJD إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار فيجي / هريفنيا الأوكرانية
1 FJD16.11030 UAH
5 FJD80.55150 UAH
10 FJD161.10300 UAH
20 FJD322.20600 UAH
50 FJD805.51500 UAH
100 FJD1611.03000 UAH
250 FJD4027.57500 UAH
500 FJD8055.15000 UAH
1000 FJD16110.30000 UAH
2000 FJD32220.60000 UAH
5000 FJD80551.50000 UAH
10000 FJD161103.00000 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / دولار فيجي
1 UAH0.06207 FJD
5 UAH0.31036 FJD
10 UAH0.62072 FJD
20 UAH1.24144 FJD
50 UAH3.10360 FJD
100 UAH6.20721 FJD
250 UAH15.51802 FJD
500 UAH31.03605 FJD
1000 UAH62.07210 FJD
2000 UAH124.14420 FJD
5000 UAH310.36050 FJD
10000 UAH620.72100 FJD