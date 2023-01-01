دولار فيجي إلى فرنك رواندي

تحويل FJD إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ fjd
٥٢٨٬٦٣٩ rwf

1.00000 FJD = 528.63900 RWF

متوسط سعر صرف السوق عند 10:58 UTC
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FJD إلى RWF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FJD → 0 RWF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86571.06588.42381.438281.661470.964918.1905
1GBP1.1551311.2302102.141.661391.919191.1145921.0122
1USD0.938950.812876183.0271.35051.560060.90617.0803
1INR0.01130920.00979050.012044310.01626580.01878980.01091210.20572

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل دولار فيجي إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FJD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Fijian dollar

FJD إلى USD

FJD إلى ZAR

FJD إلى AUD

FJD إلى EUR

FJD إلى SGD

FJD إلى INR

FJD إلى GBP

FJD إلى CAD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار فيجي / Rwandan Franc
1 FJD528.63900 RWF
5 FJD2643.19500 RWF
10 FJD5286.39000 RWF
20 FJD10572.78000 RWF
50 FJD26431.95000 RWF
100 FJD52863.90000 RWF
250 FJD132159.75000 RWF
500 FJD264319.50000 RWF
1000 FJD528639.00000 RWF
2000 FJD1057278.00000 RWF
5000 FJD2643195.00000 RWF
10000 FJD5286390.00000 RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / دولار فيجي
1 RWF0.00189 FJD
5 RWF0.00946 FJD
10 RWF0.01892 FJD
20 RWF0.03783 FJD
50 RWF0.09458 FJD
100 RWF0.18916 FJD
250 RWF0.47291 FJD
500 RWF0.94582 FJD
1000 RWF1.89165 FJD
2000 RWF3.78330 FJD
5000 RWF9.45825 FJD
10000 RWF18.91650 FJD