دولار فيجي إلى دينار كويتي

تحويل FJD إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

1000 fjd
136.104 kwd

1.00000 FJD = 0.13610 KWD

متوسط سعر صرف السوق عند 10:53 UTC
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FJD إلى KWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FJD → 0 KWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865951.0650588.42981.43841.662320.9649518.2
1GBP1.154811.22995102.1211.661111.91971.1143321.0179
1USD0.938950.813041183.02881.350551.560790.90617.0884
1INR0.01130840.009792280.01204410.0162660.01879820.01091190.205813

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار فيجي إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FJD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Fijian dollar

FJD إلى USD

FJD إلى ZAR

FJD إلى AUD

FJD إلى EUR

FJD إلى SGD

FJD إلى INR

FJD إلى GBP

FJD إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار فيجي / Kuwaiti Dinar
1 FJD0.13610 KWD
5 FJD0.68052 KWD
10 FJD1.36104 KWD
20 FJD2.72208 KWD
50 FJD6.80520 KWD
100 FJD13.61040 KWD
250 FJD34.02600 KWD
500 FJD68.05200 KWD
1000 FJD136.10400 KWD
2000 FJD272.20800 KWD
5000 FJD680.52000 KWD
10000 FJD1361.04000 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / دولار فيجي
1 KWD7.34735 FJD
5 KWD36.73675 FJD
10 KWD73.47350 FJD
20 KWD146.94700 FJD
50 KWD367.36750 FJD
100 KWD734.73500 FJD
250 KWD1836.83750 FJD
500 KWD3673.67500 FJD
1000 KWD7347.35000 FJD
2000 KWD14694.70000 FJD
5000 KWD36736.75000 FJD
10000 KWD73473.50000 FJD