Fiji dolarından Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile FJD → KWD çevirin

1.000 fjd
135,388 kwd

1.00000 FJD = 0.13539 KWD

02:37 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853861.073189.10711.45331.654610.9500518.3446
1 GBP1.1711511.25675104.3571.702021.937781.1126521.4841
1 USD0.93190.795703183.03711.35431.54190.8853517.095
1 INR0.01122240.00958250.012042810.01630960.01856880.01066210.205872

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Fiji dolarından Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

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FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Kuveyt Dinarı
1 FJD0.13539 KWD
5 FJD0.67694 KWD
10 FJD1.35388 KWD
20 FJD2.70776 KWD
50 FJD6.76940 KWD
100 FJD13.53880 KWD
250 FJD33.84700 KWD
500 FJD67.69400 KWD
1000 FJD135.38800 KWD
2000 FJD270.77600 KWD
5000 FJD676.94000 KWD
10000 FJD1353.88000 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Fiji Doları
1 KWD7.38619 FJD
5 KWD36.93095 FJD
10 KWD73.86190 FJD
20 KWD147.72380 FJD
50 KWD369.30950 FJD
100 KWD738.61900 FJD
250 KWD1846.54750 FJD
500 KWD3693.09500 FJD
1000 KWD7386.19000 FJD
2000 KWD14772.38000 FJD
5000 KWD36930.95000 FJD
10000 KWD73861.90000 FJD