500 Kuveyt dinarından Fiji dolarına

Reel döviz kuru ile KWD → FJD çevirin

1,000ك KWD = 7,410FJ$ FJD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → FJD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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FJD
1 KWD → FJDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek7,45427,4542
Düşük7,28147,1693
Ortalama7,37887,3083
Değişim1.77%1.21%
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1 KWD → FJD istatistikleri

KWD → FJD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 7,4542, en düşük 7,2814 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 7,3788 oldu. KWD → FJD kurundaki değişiklik 1.77 değerindeydi.

KWD → FJD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 7,4542, en düşük 7,1693 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 7,3083 oldu. KWD → FJD kurundaki değişiklik 1.21 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - FJD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Fiji dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak FJD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → FJD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Fiji Doları
1 KWD7,41011 FJD
5 KWD37,05055 FJD
10 KWD74,10110 FJD
20 KWD148,20220 FJD
50 KWD370,50550 FJD
100 KWD741,01100 FJD
250 KWD1.852,52750 FJD
500 KWD3.705,05500 FJD
1000 KWD7.410,11000 FJD
2000 KWD14.820,22000 FJD
5000 KWD37.050,55000 FJD
10000 KWD74.101,10000 FJD
Çevrim kurları Fiji Doları / Kuveyt Dinarı
1 FJD0,13495 KWD
5 FJD0,67476 KWD
10 FJD1,34951 KWD
20 FJD2,69902 KWD
50 FJD6,74755 KWD
100 FJD13,49510 KWD
250 FJD33,73775 KWD
500 FJD67,47550 KWD
1000 FJD134,95100 KWD
2000 FJD269,90200 KWD
5000 FJD674,75500 KWD
10000 FJD1.349,51000 KWD