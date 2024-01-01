5 Fiji dolarından Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile FJD → KWD çevirin

1,000FJ$ FJD = 0,1350ك KWD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FJD → KWD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KWD
1 FJD → KWDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,13730,1395
Düşük0,13420,1342
Ortalama0,13550,1368
Değişim-1.74%-1.19%
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1 FJD → KWD istatistikleri

FJD → KWD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1373, en düşük 0,1342 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1355 oldu. FJD → KWD kurundaki değişiklik -1.74 değerindeydi.

FJD → KWD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1395, en düşük 0,1342 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1368 oldu. FJD → KWD kurundaki değişiklik -1.19 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - KWD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fiji dolarından Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

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FJD → AUD

FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Kuveyt Dinarı
1 FJD0,13495 KWD
5 FJD0,67476 KWD
10 FJD1,34951 KWD
20 FJD2,69902 KWD
50 FJD6,74755 KWD
100 FJD13,49510 KWD
250 FJD33,73775 KWD
500 FJD67,47550 KWD
1000 FJD134,95100 KWD
2000 FJD269,90200 KWD
5000 FJD674,75500 KWD
10000 FJD1.349,51000 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Fiji Doları
1 KWD7,41011 FJD
5 KWD37,05055 FJD
10 KWD74,10110 FJD
20 KWD148,20220 FJD
50 KWD370,50550 FJD
100 KWD741,01100 FJD
250 KWD1.852,52750 FJD
500 KWD3.705,05500 FJD
1000 KWD7.410,11000 FJD
2000 KWD14.820,22000 FJD
5000 KWD37.050,55000 FJD
10000 KWD74.101,10000 FJD