Фиджийские доллары в кувейтские динары

Сконвертируйте FJD в KWD по реальному обменному курсу

FJ$1,000 FJD = ك0,1370 KWD

Среднерыночный курс в 21:57
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График изменения обменного курса FJD к KWD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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KWD
1 FJD в KWDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,13730,1395
Низкий0,13460,1346
В среднем0,13600,1369
Изменение0.31%1.58%
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Соотношение 1 FJD к KWD

За последние 30 дней максимальный курс FJD к KWD составил 0,1373, а минимальный — 0,1346. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1360. Изменение курса FJD к KWD в процентном соотношении составило 0.31.

За последние 90 дней максимальный курс FJD к KWD составил 0,1395, а минимальный — 0,1346. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1369. Изменение курса FJD к KWD в процентном соотношении составило 1.58.

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Популярные валюты

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD117,5831,5190,9331,32584,3890,7741,391
1 ZAR0,05710,0860,0530,0754,7990,0440,079
1 AUD0,65811,57610,6140,87255,5580,510,916
1 EUR1,07218,8471,62811,42190,4570,831,491

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Как произвести расчет конвертации из фиджийских долларов в кувейтские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите FJD из выпадающего списка для исходной валюты и KWD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из FJD в KWD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для фиджийский доллар

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Фиджийский доллар / Кувейтский динар
1 FJD0,13697 KWD
5 FJD0,68487 KWD
10 FJD1,36974 KWD
20 FJD2,73948 KWD
50 FJD6,84870 KWD
100 FJD13,69740 KWD
250 FJD34,24350 KWD
500 FJD68,48700 KWD
1000 FJD136,97400 KWD
2000 FJD273,94800 KWD
5000 FJD684,87000 KWD
10000 FJD1 369,74000 KWD
Обменные курсы Кувейтский динар / Фиджийский доллар
1 KWD7,30065 FJD
5 KWD36,50325 FJD
10 KWD73,00650 FJD
20 KWD146,01300 FJD
50 KWD365,03250 FJD
100 KWD730,06500 FJD
250 KWD1 825,16250 FJD
500 KWD3 650,32500 FJD
1000 KWD7 300,65000 FJD
2000 KWD14 601,30000 FJD
5000 KWD36 503,25000 FJD
10000 KWD73 006,50000 FJD