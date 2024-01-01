История обменного курса фиджийский доллар–кувейтские динары

Обменный курс фиджийских доллара/кувейтские динары сейчас составляет 0,137, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фиджийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.081% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фиджийский доллар/кувейтские динары колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 0,137, и минимумом, равным 0,135, на 03-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.666%.