دولار فيجي إلى كرونة آيسلندية

تحويل FJD إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ fjd
٦٠٬١٨٠٫٩٠ isk

1.00000 FJD = 60.18090 ISK

متوسط سعر صرف السوق عند 10:52 UTC
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FJD إلى ISK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FJD → 0 ISK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86571.064988.42521.43821.662480.964918.1998
1GBP1.1551311.23102.1351.661181.920221.1145921.0214
1USD0.939050.813008183.03621.350551.561160.906117.0906
1INR0.0113090.009791010.012042910.01626460.01880090.01091210.205821

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار فيجي إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FJD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Fijian dollar

FJD إلى USD

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FJD إلى AUD

FJD إلى EUR

FJD إلى SGD

FJD إلى INR

FJD إلى GBP

FJD إلى CAD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار فيجي / Icelandic Króna
1 FJD60.18090 ISK
5 FJD300.90450 ISK
10 FJD601.80900 ISK
20 FJD1203.61800 ISK
50 FJD3009.04500 ISK
100 FJD6018.09000 ISK
250 FJD15045.22500 ISK
500 FJD30090.45000 ISK
1000 FJD60180.90000 ISK
2000 FJD120361.80000 ISK
5000 FJD300904.50000 ISK
10000 FJD601809.00000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / دولار فيجي
1 ISK0.01662 FJD
5 ISK0.08308 FJD
10 ISK0.16617 FJD
20 ISK0.33233 FJD
50 ISK0.83083 FJD
100 ISK1.66166 FJD
250 ISK4.15415 FJD
500 ISK8.30830 FJD
1000 ISK16.61660 FJD
2000 ISK33.23320 FJD
5000 ISK83.08300 FJD
10000 ISK166.16600 FJD