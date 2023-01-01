بير إثيوبي إلى درهم مغربي

تحويل ETB إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

1000 etb
185.82 mad

1.00000 ETB = 0.18582 MAD

متوسط سعر صرف السوق عند 10:39 UTC
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ETB إلى MAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ETB → 0 MAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86631.065388.46131.438791.663750.964518.2067
1GBP1.1543311.2297102.1131.660831.920511.1133621.0164
1USD0.93870.813206183.03891.35061.561770.905417.0907
1INR0.01130440.009793080.012042510.01626470.01880770.01090330.205816

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بير إثيوبي إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ETB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ETB الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البر الإثيوبي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البر الإثيوبي / الدرهم المغربي
1 ETB0.18582 MAD
5 ETB0.92911 MAD
10 ETB1.85822 MAD
20 ETB3.71644 MAD
50 ETB9.29110 MAD
100 ETB18.58220 MAD
250 ETB46.45550 MAD
500 ETB92.91100 MAD
1000 ETB185.82200 MAD
2000 ETB371.64400 MAD
5000 ETB929.11000 MAD
10000 ETB1858.22000 MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / البر الإثيوبي
1 MAD5.38150 ETB
5 MAD26.90750 ETB
10 MAD53.81500 ETB
20 MAD107.63000 ETB
50 MAD269.07500 ETB
100 MAD538.15000 ETB
250 MAD1345.37500 ETB
500 MAD2690.75000 ETB
1000 MAD5381.50000 ETB
2000 MAD10763.00000 ETB
5000 MAD26907.50000 ETB
10000 MAD53815.00000 ETB