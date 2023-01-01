بير إثيوبي إلى دولار كندي

تحويل ETB إلى CAD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ etb
٢٤٫٤٢ cad

1.00000 ETB = 0.02442 CAD

متوسط سعر صرف السوق عند 10:33 UTC
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ETB إلى CAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ETB → 0 CAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.06688.49511.439631.664320.964418.2155
1GBP1.153411.22945102.0641.660371.919521.1123421.0085
1USD0.93810.813372183.0161.35051.561280.904617.0877
1INR0.01130010.009797770.012045910.01626790.0188070.01089670.205836

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بير إثيوبي إلى دولار كندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ETB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ETB الحالي إلى CAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البر الإثيوبي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البر الإثيوبي / دولار كندي
1 ETB0.02442 CAD
5 ETB0.12210 CAD
10 ETB0.24419 CAD
20 ETB0.48839 CAD
50 ETB1.22097 CAD
100 ETB2.44195 CAD
250 ETB6.10487 CAD
500 ETB12.20975 CAD
1000 ETB24.41950 CAD
2000 ETB48.83900 CAD
5000 ETB122.09750 CAD
10000 ETB244.19500 CAD
معدلات التحويل دولار كندي / البر الإثيوبي
1 CAD40.95080 ETB
5 CAD204.75400 ETB
10 CAD409.50800 ETB
20 CAD819.01600 ETB
50 CAD2047.54000 ETB
100 CAD4095.08000 ETB
250 CAD10237.70000 ETB
500 CAD20475.40000 ETB
1000 CAD40950.80000 ETB
2000 CAD81901.60000 ETB
5000 CAD204754.00000 ETB
10000 CAD409508.00000 ETB