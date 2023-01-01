بير إثيوبي إلى درام أرميني

تحويل ETB إلى AMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ etb
٦٬٩٨٥٫٩٠ amd

1.00000 ETB = 6.98590 AMD

متوسط سعر صرف السوق عند 10:31 UTC
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ETB إلى AMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ETB → 0 AMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.066288.51971.439741.664770.9643518.2159
1GBP1.1533411.2296102.0861.660391.91991.1122221.0076
1USD0.93790.813273183.02351.350351.56140.904417.0849
1INR0.01129690.009795690.012044810.01626470.01880670.01089330.205784

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بير إثيوبي إلى درام أرميني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ETB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ETB الحالي إلى AMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البر الإثيوبي

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ETB إلى INR

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ETB إلى RUB

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البر الإثيوبي / درام أرمينية
1 ETB6.98590 AMD
5 ETB34.92950 AMD
10 ETB69.85900 AMD
20 ETB139.71800 AMD
50 ETB349.29500 AMD
100 ETB698.59000 AMD
250 ETB1746.47500 AMD
500 ETB3492.95000 AMD
1000 ETB6985.90000 AMD
2000 ETB13971.80000 AMD
5000 ETB34929.50000 AMD
10000 ETB69859.00000 AMD
معدلات التحويل درام أرمينية / البر الإثيوبي
1 AMD0.14314 ETB
5 AMD0.71572 ETB
10 AMD1.43145 ETB
20 AMD2.86290 ETB
50 AMD7.15725 ETB
100 AMD14.31450 ETB
250 AMD35.78625 ETB
500 AMD71.57250 ETB
1000 AMD143.14500 ETB
2000 AMD286.29000 ETB
5000 AMD715.72500 ETB
10000 AMD1431.45000 ETB